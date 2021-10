Regional 11/10/2021 06:38 Olhar Direto MT - Com alta nos preços da carne, açougues relatam crescimento nas vendas de pés de galinha Açougues e Casas de Carne de Cuiabá têm observado que o consumidor tem preferido tipos de carne mais baratas nos últimos meses, como o pé de galinha, por exemplo. No último ano, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), houve aumento de 25% de frango em pedaços. Apesar disso, o pé de galinha continua sendo uma opção mais em conta e manteve sua popularidade.



De acordo com o IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil nos últimos 12 meses houve um aumento de 25% no preço do frango em pedaços e de 25,94% no preço do frango inteiro. Já o preço dos ovos de galinha teve um aumento de 14,26%. Com os constantes aumentos no preço das carnes o consumidor tem preferido as opções mais em conta, principalmente nos bairros mais populares.



Na Casa de Carne Copacabana, localizada na região do Bairro Planalto, foi observado um bom aumento na venda de pé de galinha, tanto que o produto chega a faltar em alguns momentos. O volume de vendas cresceu de seis meses para cá. No entanto, os responsáveis pelo estabelecimento afirmam que a venda aumentou por causa da popularidade do pé de galinha, e não por necessidade. Segundo eles, além de ser mais em conta, o produto é rico em colágeno e isso ajuda na recuperação de alguns ferimentos.



No último ano a venda de pé de galinha tem aumentado consideravelmente também no Atacadão da Carne, localizado no CPA II, em Cuiabá. Mesmo com o aumento no preço do produto o volume de vendas não caiu. Lá também afirmam que o consumidor, além de ser motivado pelo preço mais em conta, descobriu os benefícios do pé de galinha e seu valor nutritivo.



Já na Casa de Carne Central, localizada também na região do CPA, não foi percebido um aumento nas vendas. De acordo com os responsáveis pelo estabelecimento o produto sempre foi bastante popular e isso se manteve, mesmo com o aumento no preço.

Voltar + Regional