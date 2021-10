Regional 11/10/2021 18:13 Redação I Nativa News Após ameaçar ex-mulher no trabalho, jovem é preso em Nova Monte Verde Foto: Reprodução Um jovem de 21 anos foi preso na manhã de sábado (09) por ameaçar sua ex convivente no ambiente de trabalho, no município de Nova Monte Verde. A mulher procurou a Polícia Militar relatando que tem medida protetiva contra o ex, que durante as primeiras horas da manhã o suspeito passou no seu trabalho e fez ameaças.

Em rondas o suspeito foi localizado e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

