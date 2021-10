Regional 11/10/2021 18:32 Visao noticia Sinop: Homem se revolta com música, agride esposa, vizinha e criança vai parar na UTI Um homem de 24 anos, foi preso na noite deste domingo (10) por policiais militar após agredir a esposa, a vizinha e uma criança de 2 anos. As agressões ocorreram em uma residência na Rua Antônio Porto, no Jardim São Paulo onde o suspeito foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, estava ocorrendo uma confraternização na residência do casal e contava com a presença de alguns convidados. Quando começou a tocar músicas que não o agradaram, o homem se revoltou e começou as agressões contra a esposa, nome não informado.

A mulher foi violentamente golpeada com socos e chutes, já fora do quintal as agressões continuaram até a tentativa de intervenção da vizinha. Mesmo com o bebê no colo, a mulher também foi agredida pelo homem. A criança que estava nos braços da mãe caiu, bateu a cabeça no chão e sofreu um traumatismo craniano grave.

As pessoas que estavam na festa levaram a criança até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois foi encaminhada a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional onde permanece em estado grave.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil e deve responder por tentativa de homicídio.

