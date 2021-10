Em um jogo marcado por muito tumulto e desorganização, o Cuiabá Esporte Clube deixou o campo sem uma vitória no confronto contra o São Paulo, na noite desta segunda-feira (11), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Com a presença da torcida, os dois times encerram no "zero a zero", pela rodada 25 do Brasileirão.

Conforme informações obtidas pelo , muitas pessoas conseguiram passar pelos portões sem apresentar o teste negativo para a covid-19 e o comprovante de vacinação, que eram os requisitos obrigatórios para entrada da Arena. Os torcedores começaram a chegar no estádio por volta das 17 horas. Houve longas filas e aglomeração nos portões de acesso do estádio. No entanto, a "dor de cabeça" dos cuiabanos continuou durante o jogo.

Eufóricos, os torcedores do Dourado apostavam numa vitória do time cuiabano, o que de fato não ocorreu. Desde o início do confronto, o Cuiabá até tentou apostar na compactação defensiva e nos contra-ataques em velocidade. Quando a tática deu certo, o São Paulo passou por apuros em seu sistema defensivo. Apesar da estratégia, o empate marcou o resultado.

Com isso, o Dourado chegou aos 31 na tabela de classificação.



O time volta a campo na quinta-feira (14), diante do Sport, pela rodada 26, novamente na Arena Pantanal. Empurrado pela torcida que compareceu em peso na Arena Pantanal, o Cuiabá começou tomando conta da partida. A primeira grande chance veio aos nove minutos, após passe de Clayson para Max, que da entrada da área tirou tinta da trave em chute colocado.

Com a velocidade de Clayson pela esquerda, o Dourado chegou mais uma vez aos 15, depois de rebote na entrada da área que Auremir chutou pela linha de fundo. Com 25, Jenison recebeu lindo passe de Max e chutou firme para defesa do goleiro.

No segundo tempo, Felipe Marques voltou no lugar de Clayson e logo no primeiro lance quase abriu o placar em chute de fora da área. Na sequência, outra boa chance em chute colocado de Pepê. Os dois lances pararam na defesa do goleiro. Sem desistir, o Dourado chegou mais duas vezes com perigo após os 20 minutos. Primeiro com Felipe Marques e depois em cabeçada de Paulão. Até o fim do jogo, a equipe auriverde dominou o duelo, mas não balançou a rede.

O time

Walter, João Lucas, Alan Empereur, Marllon e Uendel; Auremir, Camilo (Jonathan Cafú), Pepê (Rafael Gava) e Max; Clayson (Felipe Marques) e Jenison (Elton). Técnico: Jorginho.