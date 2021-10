Regional 12/10/2021 07:32 Nova Bandeirantes: equipe de saúde realizará avalições oftalmológicas em alunos atendimentos nas escolas do município Foto: Divulgação A Equipe de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Bandeirantes através do Programa Saúde na Escola está realizando nestas duas semanas um trabalho de prevenção em todas as escolas públicas do município, onde os alunos de 05 a 15 anos estão passando por uma avaliação oftalmológica a fim de diagnosticar possíveis problemas de visão. Os erros refrativos são doenças oculares menos graves, mas que causam grande impacto em nossa rotina. Uma visão prejudicada por miopia, hipermetropia ou astigmatismo dificulta a execução de tarefas diárias simples, como ler, estudar ou trabalhar. Em crianças, o efeito pode ser ainda mais severo, além de deixá-las cansadas mais rápido, a baixa qualidade visual faz com que elas percam interesse no que precisa ser estudado e dispersem a atenção facilmente, gerando impacto no rendimento escolar. Após a avaliação dos alunos os profissionais entrarão em contato com os pais das crianças com o exame alterado, para estarem solicitando a documentação e a secretaria possa dar seguimento a consulta especializada com oftalmologista.

