O homem de 41 anos foi detido por ordem judicial no último sábado (09), suspeito de estupro de vulnerável cometido contra a própria filha, de 10 anos. As informações repassadas à redação do site Nativa News dão conta de que o suspeito, que reside em Nova Monte Verde, foi acusado de abusar sexualmente da filha biológica.

Na última semana foi expedido mandado de prisão. O homem foi detido e conduzido à Cadeia Pública de Alta Floresta, onde permaneceu a disposição da justiça.