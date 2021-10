Regional 12/10/2021 17:40 Reporter MT Mulher que jogou bebida em PM tem 22 passagens criminais Segundo informações da Polícia Militar, ela responde por ameaça, lesão corporal, perturbação, injúria e entre outros A mulher presa na madrugada desta terça-feira (12), após jogar cerveja no rosto de um policial militar, possuí 22 passagens criminais. Ela foi identifica apenas como N.S, de 37 anos, e segundo a assessoria da PM, há informações de quela seria formada em Jornalismo. O caso ocorreu em um bar localizado na Praça Popular, região nobre de Cuiabá. Segundo informações da Polícia Militar, ela responde por ameaça, lesão corporal, perturbação e injúria. Além disso, constam outros delitos como preservação de direito, atrito verbal, constrangimento ilegal e vias de fato. A PM negou que haja qualquer ligação dela com algum policial, pois houveream rumores de que o PM agredido seria ex-marido da agressora. O caso foi entregue à Polícia Judiciária Civil. Confusão na Praça Popular Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a mulher é presa depois de jogar bebida no rosto de um policial militar. Nas imagens, é possível ver o momento em que o militar aparece conversando com ela, quando em dado momento, a mulher joga cerveja nele. Em seguida, ele pula a grade do estabelecimento e corre atrás dela. Outros militares entram no local para prender a mulher, mas acabam sendo agredidos por ela. Ainda conforme as imagens, a agressora ameaça os militares. "Seus policiais de merda. Meu pai é policial federal e vocês vão ver", dispara. A agressora então foi conduzida à Central de Flagrantes. Veja vídeo abaixo. As imagens foram desfocadas para preservar as identidades.

