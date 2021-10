Regional 13/10/2021 06:54 Em Sorriso-MT, unidade de saúde deixa de ter ala especial para Covid-19 Ala da UPA de Sorriso será liberada para atendimento do serviço normal da unidade de atendimento de emergências. Foto: Divulgação/Prefeitura Esta terça-feira (12) marca o último dia de atendimento da ala de UTI Covid-19, na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Sorriso (420 km ao Norte). O local conta com seis leitos, eles passam a ser usados como serviço normal da unidade. Uma empresa foi contratada para prestar o serviço de atendimento na unidade e o acordo finaliza nesta terça. Na quarta, os leitos passam a incorporar a UPA como serviço normal da unidade de atendimento de emergências. O município comemora o fato da UTI ser ‘uma das unidades de cuidados intensivos a pacientes com Covid-19 com a menor taxa de óbitos do estado’. Desde abril, segundo o município, foram 75 internações e registrados sete óbitos. Segundo os dados de vacinação, em Sorriso 96% da população vacinável já recebeu a primeira dose e 54,68% da população já completou o esquema vacinal com duas doses ou dose única.

