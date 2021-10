Regional 13/10/2021 10:22 Assessoria Paranaíta é contemplada com Caminhão Baú, Caminhonete e 05 tanques resfriadores Na Capital Cuiabá, o Prefeito de Paranaíta, Osmar Moreira recebeu, das mãosdo Governador Mauro Mendes, 01 Caminhão Baú, 01 Caminhonete Hilux e 05 tanques resfriadores com indicações do Deputado Federal Juarez Costa, Deputado Estadual Dilmar Dalbosco e cooperação do Secretário de Estado, Silvano Amaral. O Prefeito Osmar, que também teve a honra de discursar representando os prefeitos, foi enfático ao agradecer o Governador Mauro Mendes pelo olhar diferenciado que tem com os municípios de MT, o gestor destacou o volume de investimento que Paranaíta e os municípios do consórcio vêm recebendo, na ocasião destacou a excelência no atendimento que os secretários do governador Mauro tem tido com os prefeitos. O Governo de MT está realizando a maior entrega de máquinas e equipamentos para a agricultura familiar e infraestrutura dos 141 municípios com investimentos de R$ 209 milhões através do programa Mais Mato Grosso. Durante o ato, que reuniu toda a bancada federal, estadual, além de secretários de Estado, prefeitos e autoridades municipais, o governador se emocionou e afirmou que, além de uma conduta de gestão, esta entrega representa para ele uma realização pessoal. As solicitações foram feitas pelos vereadores: Soninha Berlanda (Caminhão e tanques resfriadores) e caminhonete é dos vereadores Rusdaell Barbosa e Ismael Meireles. Em Cuiabá durante a entrega estiveram presentes com o prefeito Osmar, a vereadora Soninha e o Secretário de Indústria e Comércio, Angelo Disonel Berlanda.

