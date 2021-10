Regional 14/10/2021 07:28 G1MT Fotógrafo americano flagra sucuri lutando contra jacaré no Pantanal em MT Em viagem pelo bioma, o fotógrafo flagrou uma onça abocanhando um jacaré para alimentar seus filhotes. Foto: Kim Sullivan - @ksulli16 O fotógrafo americano Kim Sullivan publicou imagens nas redes sociais de sua passagem pelo Pantanal mato-grossense. Em uma das postagens, Kim mostram a luta de uma sucuri com um jacaré, na região do Pôrto Jofre, em Poconé, a 251 km de Cuiabá. Kim chamou o golpe da cobra no jacaré de 'neckbreaker' (golpe em que o lutador bate no pescoço do adversário), e contou que depois de um longo período de briga, ambos nadaram e foram embora. O registro foi feito em setembro e publicado há duas semanas no Instagram. Kim é um fotógrafo da vida selvagem há 21 anos. Em conversa com o g1, ele revelou visita o Pantanal continuamente desde 2015. Em cada vez passa 10 dias andando de barco na região em busca de retratar a vida selvagem. Sobre a cena retratada, Kim disse ao g1 que estava navegando ao longo do rio em busca de onças e o seu piloto de barco encontrou a cena épica. Kim conta que nunca, em 21 anos, fotografando a vida selvagem havia registrado uma cena como a luta. Destaca que se perguntou como uma sucuri conseguiu se enrolar em um jacaré. "Me perguntei se era uma sucuri jovem que não sabia caçar corretamente ou se realmente poderia se contrair e ingerir um jacaré tão grande", disse. O fotógrafo afirma que foi uma luta muito valente, para ambos os predadores. Conta que durante a batalha, não conseguia prever quem iria prevalecer e ficou aliviado quando a luta terminou em empate, com um jacaré indo para um lado e a cobra tomando seu rumo. Kim revelou sua paixão por felinos selvagens e seu amor pelo Brasil. "Venho para o Pantanal porque é o melhor ecossistema para fotografar onças em seu habitat natural. Eu amo o Brasil. Fiquei muito feliz por voltar depois da melhora da pandemia de Covid-19, este foi o primeiro lugar que vim", afirma. Kim também fez outros registros da viagem dele pelo bioma. Um deles mostra uma onça capturando um jacaré para se alimentar e levar para os seus filhotes famintos. Onça pega jacaré para dividir com seus filhotes — Foto: Kim Sullivan - @ksulli16 Na legenda da foto ele destacou o trabalho da onça. “Ela tem que fazer isso a cada poucos dias para manter esses filhotes em crescimento e famintos alimentados”, comentou. Filhotes de onça aguardam mãe com alimento para eles — Foto: Kim Sullivan - @ksulli16

