Regional 14/10/2021 09:53 G1MT Deputado pede vistas e ALMT adia votação de projeto que proíbe passaporte da vacina Passaporte da vacina não existe em Mato Grosso, mas deputados querem barrar sua criação Foto: ADRIANO ISHIBASHI/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Na sessão ordinária desta quarta-feira (13), o deputado Lúdio Cabral (PT), pediu vistas ao projeto que veta a obrigatoriedade do passaporte de vacinação contra a Covid-19 em espaços públicos e privados de Mato Grosso. A proposta inicial previa que estabelecimentos comerciais não cobrariam o comprovante de vacinação aos seus clientes. Atendendo ao apelo de comerciantes e representante da classe de lojistas. No entanto, no decorrer da tramitação da proposta, foram acrescidos também órgãos públicos e templos religiosos. Em sua justificativa, o autor da emenda, deputado Faissal Calil (PV), aponta que não se pode vincular a comprovação de imunização contra a Covid-19 ao recebimento dos salários dos servidores públicos, por exemplo. Em Mato Grosso, ainda não há passaporte da vacinação. Apenas os jogos de futebol com a presença de público pede o comprovante vacinal ou o exame negativo de Covid-19. No serviço público, o estado apenas cobra a vacinação dos profissionais da educação. Até o momento, 268 profissionais da educação não se vacinaram e o estado cobra uma explicação e atestado médico para a decisão.

