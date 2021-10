Regional 15/10/2021 05:25 Inclusão de atividade remunerada na CNH pode ser feita pelo MT Cidadão A inclusão da EAR é um dos serviços muito procurados presencialmente no Detran que agora está disponível no aplicativo Foto: Divulgação Os cidadãos que desejam incluir atividade remunerada em sua habilitação podem solicitar o serviço diretamente pelo aplicativo MT Cidadão. A abertura do requerimento para atividade remunerada (EAR), que antes era realizada somente presencialmente, agora pode ser iniciada de forma online, sem necessidade de deslocamento até as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT). O serviço é o terceiro mais procurado na Diretoria de Habilitação, ficando atrás da renovação de CNH e da abertura de processo para a primeira habilitação. De janeiro a outubro deste ano, mais de 6 mil processos para inclusão de atividade remunerada foram abertos em todo o Estado. A procura maior é por motoristas das categorias C, D e E. Para fazer a inclusão de atividade remunerada na habilitação, basta realizar o download do aplicativo MT Cidadão no smartphone, fazer o cadastro inicial, acessar o menu “serviços”, clicar na aba “documentos”, em seguida “CNH” e por fim em “atividade remunerada”. Será solicitado dados como: endereço, telefone para contato e confirmação dos dados pessoais. Feito isso, basta aguardar a chegada da CNH em casa, caso tenha marcado essa opção. O prazo para a entrega dos Correios é de 10 dias para Cuiabá e 15 dias para o interior. Se optar pela retirada em alguma unidade do Detran, o prazo é de 5 dias. Antes, a inclusão de atividade remunerada só poderia ser requerida durante o processo para primeira habilitação ou no momento da renovação da CNH. Agora, a atividade remunerada pode ser incluída na CNH a qualquer momento, sendo necessário o condutor passar por uma avaliação psicológica em clínica psicológica credenciada pelo Detran-MT indicada no aplicativo. O diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade, ressalta que o órgão vem digitalizando os serviços visando a comodidade e a praticidade dos cidadãos, além de reduzir a necessidade de deslocamento das pessoas até as unidades do Detran-MT. ‘‘Tornamos o Detran mais acessível, com a possibilidade de iniciar os processos pelo celular, sem sair de casa. Diminuímos a logística da população para que não seja necessário o deslocamento até as nossas unidades em busca de serviços presencialmente’’, falou. MT Cidadão Além da inclusão de atividade remunerada na habilitação, também estão disponíveis no aplicativo os seguintes serviços: - Renovação da CNH; - Emissão do Licenciamento; - Abertura do processo de transferência de propriedade; - Primeiro emplacamento; - Mudança de município; - Segunda via do CRV; - Troca para placa Mercosul; - Inclusão de financiamento; - Baixa de financiamento; - Requerimento para condutor PCD; - Emissão de certidão do condutor; E muitos outros. (Com supervisão da jornalista Lidiana Cuiabano)

