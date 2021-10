Regional 15/10/2021 10:47 Thaisa Santana / Olhar Alerta via Araguaia Notícia Raio mata 18 bovinos na região do Araguaia - MT Pelo menos 18 cabeças de gado morreram após a queda de um raio durante uma chuva ocorrida na noite de domingo (10) na zona rural de Novo Santo Antônio. Segundo informações, o proprietário registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar na manhã de sexta-feira (15) relatando o ocorrido.

De acordo com ele, o raio matou 10 vacas e 8 novilhas.

