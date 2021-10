Regional 16/10/2021 05:33 G1 MT Nortão: UFMT realizará pesquisa de monitoramento da bacia do Teles Pires A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) vai realizar uma pesquisa de monitoramento da bacia do Teles Pires. O rio é um dos mais importantes do estado, várias cidades do norte são banhadas pelo rio que é o divisor natural de MT com o Pará. Uma dissertação de mestrado despertou o interesse da UFMT pelo tema. A mestranda Juliana Marestoni Simões, estudou a qualidade da água do reservatório da usina. A pesquisa irá atuar no monitoramento hidrológico e hidrossedimentológico. A pesquisa vai contar com dados coletados na Usina Hidrelétrica de Sinop. A empresa que comanda a usina já coleta dados sobre as variações espaciais e temporais, nível da água e sedimentos no fundo do rio. Com os dados, a UFMT passa a fazer pesquisas científicas a respeito do tema. A autora do estudo que gerou a parceria, Juliana Simões, disse que o trabalho de vazão da água e dos sedimentos já são feitos pela empresa, relata que com a UFMT, será possível combinar a coleta de dados com imagens de satélite e produzir pesquisas científicas com o material. O engenheiro civil e professor, Frederico Almeida, destacou que a aplicação da tecnologia, com a ampliação de estudos locais, poderá aferir ganhos técnicos e científicos para a comunidade acadêmica e sociedade em geral.

Voltar + Regional