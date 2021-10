Regional 16/10/2021 05:34 Polícia Civil prende homem investigado por abusos sexuais contra duas crianças em Novo Mundo Policiais civis de Guarantã do Norte, no norte do estado, prenderam no início da noite de ontem sexta-feira (15.10) um homem de 32 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável. O mandado de prisão preventiva foi decretado pela Justiça após investigação da Polícia Civil que apurou o abuso sexual cometido contra duas crianças de nove anos de idade, ocorrido no município de Novo Mundo. Além das duas crianças, outras duas vítimas, da mesma família, revelaram que também foram abusadas pelo investigado. Conforme o delegado Victor Hugo Caetano Freitas, o investigado cometeu abusos em série contra vítimas da mesma família. Ele foi preso em um supermercado em que trabalhava, em Guarantã do Norte. E.L.S. será encaminhado a uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

