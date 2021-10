Regional 16/10/2021 06:26 JUINA NEWS Polícia Militar apreende 83 kg de drogas em distrito de Aripuanã Foto: Divulgação Policiais Militares do distrito de Conselvan em Aripuanã, MT, tiveram êxito em apreender cerca de 83 kg de entorpecentes entre pasta base de cocaína e cloridato de cocaína. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira e teve apoio de guarnições que trabalhavam em barreira juntamente com o INDEA e da guarnição Patrulha Rural. Segundo a polícia militar, um veículo Strada de cor branca teria furado a barreira policial no último dia 12 de outubro na base do INDEA distante aproximadamente 100 km, e teria fugido em direção ao distrito de Conselvan. No dia seguinte uma equipe de patrulhamento rural deslocou em direção a barreira do INDEA, e durante a realização de barreiras a equipe foi parada por um cidadão que não quiz se identificar relatando que na noite anterior teria avistado um veículo parado por algumas horas numa linha próxima. Após receber a denúncia, a equipe de patrulhamento rural e uma guarnição de Conselvan se deslocaram ao local juntamente com os policiais que se encontravam na barreira do INDEA e começou a fazer uma varredura no local informado pelo denunciante, porém nada foi localizado. A PM informou que hoje as equipes novamente retornaram e com empenho de todos os policiais envolvidos foi logrado êxito em localizar em um buraco coberto por folhas 57 tabletes de substancia análoga a pasta base de cocaína pesando aproximadamente 57 KG e 25 tabletes de cloridrato de cocaína pesando aproximadamente 26 KG. Toda droga foi apreendida e encaminhada para à delegacia de Polícia Judiciária Civil em Aripuanã. O caso será investigado pela delegacia local que buscará identificar o motorista e o carro que transportava a droga.

