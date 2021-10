No último dia 13 de outubro, a Defesa Civil do Estado do Mato Grosso esteve presente no município de Nova Monte Verde para abordar possíveis dúvidas e dar suporte à coordenadoria de defesa civil. Vale lembrar que o município esteve no 1º Encontro de Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil do Estado de Mato Grosso, com a participação de mais de trinta municípios.

A defesa civil tem objetivo de reduzir os riscos de desastres. Também compreende ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, e se dá de forma multissetorial e nos três níveis de governo federal, estadual e municipal.

Além disso, é possível obter recursos e apoio a nível estadual e federal, através do registro no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID, com o objetivo de dar transparência à gestão de riscos e desastres no município.