Regional 16/10/2021 21:18 Fabricio Nunes | Noticia In Foco CALRINDA: Motociclista tem fratura exposta em acidente entre moto e um caminhão na MT-208 Fabricio Nunes | Noticia In foco O grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda Biz e um caminhão, ocorreu na tarde deste sábado (16/10), na MT-208 em Carlinda-MT. Segundo informações do motorista do caminhão em relatos a polícia militar, os veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia quando o motociclista entrou na frente do caminhão, não dando tempo de frear ou desviar totalmente, mas a moto abalroou na lateral do caminhão quebrando a mola dos eixos traseiros. O condutor do caminhão, ficou no local prestando socorro a vítima e acionou os policiais militares. O motociclista de 49 anos, foi socorrido por uma ambulância do município de Carlinda, com fratura exposta na perna esquerda e lesão no braço direito, inclusive teve que ser encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta-MT, para cuidados médicos. Até o fechamento desta reportagem não foi informado o atual estado de saúde do condutor da moto e a motocicleta teve danos materiais de grande monta.

