Regional 17/10/2021 06:47 G1MT Homem mata gerente com 20 facadas após seguir esposa e desconfiar de traição Homicídio aconteceu na manhã deste sábado (16), no Centro de Campo Novo dos Parecis (MT) Um homem de 38 anos, identificado como Leandro Alves de Teles, foi morto na manhã deste sábado (16), no Centro de Campo Novo do Parecis (MT). De acordo com boletim de ocorrência, o suspeito desconfiava que a esposa tinha um caso com a vítima. Leandro, que trabalhava como gerente, foi morto com mais de 20 facadas e o crime foi registrado por câmeras de seguranças instaladas na rua. As imagens são fortes e mostram o suspeito correndo atrás da vítima com uma faca. Em seguida, Leandro aparece novamente já cambaleando e cai em frente a uma loja do município. Mesmo com a vítima já caída, o suspeito continua dando as facadas. Conforme a Polícia Militar, o homem seguiu a esposa na manhã deste sábado (16) quando teria visto ela e Leandro conversando. Depois de esfaquear a vítima, o suspeito fugiu do local, mas foi preso em flagrante momentos depois de cometer o crime. A Polícia Civil vai investigar o homicídio.

Voltar + Regional