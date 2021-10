Regional 17/10/2021 16:19 Gazeta Digital Homem é esfaqueado após reclamar do preço da cerveja em bar de MT Foto: Reprodução Homem de 53 anos foi esfaqueado e agredido com pedaço de ferro ao reclamar do valor cobrado pela cerveja em um bar na cidade de Brasnorte (579 km ao Noroeste de Cuiabá). Autoras do crime são duas mulheres, mãe e filha, que não foram localizadas. De acordo com as informações apuradas pelo , crime foi registrado logo após às 19h, quando vítima deu entrada no hospital da cidade com ferimentos de arma branca. Consciente, ele relatou aos policiais que estava em um bar. Além dele, estavam mais duas mulheres e o dono do local. Depois de 5 garrafas, pediu a conta. Ao ver o valor cobrado por cada uma delas, decidiu reclamar. As mulheres não gostaram e foram para cima do homem, uma delas pegou uma faca e cravou nas costas, braço e tórax do homem. Filha da agressora ainda pegou uma ferramenta de ferro e agrediu o homem. O dono do bar nada fez. Em rondas, a polícia não encontrou os suspeitos. O caso será investigado.

