Regional 18/10/2021 05:51 G1MT Homem de 58 anos morre após apanhar de 5 pessoas e ser atropelado ao tentar fugir em Juara Testemunhas disseram aos policiais que, após apanhar, a vítima saiu correndo e acabou caindo no meio da rua. Foto: Reprodução/Show de Noticias Um homem morreu na manhã deste domingo (17) após se envolver em uma briga e ser atropelado por uma caminhonete em Juara, a 694 km de Cuiabá. Conforme a Polícia Civil, Valter José de Campos, de 58 anos, foi agredido por, pelo menos, 5 pessoas. Testemunhas disseram aos policiais que, após apanhar, a vítima saiu correndo e acabou caindo no meio da rua. Uma caminhonete não teria conseguido desviar de Valter e o atropelou. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do veículo não prestou socorro e foragiu. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.

