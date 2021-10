Regional 20/10/2021 06:04 Jessica Bachega e Pablo Rodrigo / Gazeta Digital CUIABÁ: Delação de ex-secretário diz que contratações irregulares atendiam vereadores João Vieira Além de citar que contratações irregulares que aconteciam na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atendiam aos interesses do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), o ex-secretário de Saúde, Huark Douglas Correâ, declarou que as contratações eram forma de 'pagar favores e comprar apoio' dos vereadores da Câmara de Cuiabá. Um dos citados é o vereador Marcrean Santos. A informação consta na decisão do desembargador Luiz Ferreira da Silva, do dia 13 de outubro, que culminou no afastamento do chefe do Executivo na manhã desta terça-feira (19) e na prisão de seu chefe de gabinete. O material encaminhado ao Judiciário é parte de conteúdo de acordo de delação do ex-secretário junto ao MPE. E deu base para pedido de busca apreensão e prisão durante a Operação Capistrum. O MPE e Polícia Civil requereu ao desembargador buscas por documentos para subsidiar investigação e evitar que os agentes públicos continuassem com os delitos.

Huark conta que as contratações indevidas ocorreram em 2018 para abastecer de mão-de-obra o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (PSMC). Ele entregou ao MPE 259 documentos de contratação de servidores sem sua assinatura, então secretário de Saúde, pois sabia que aquilo não era correto. Os empregados foram contratados sem necessidades, de forma indevida e sem formação para o cargo.

Além das contratações, havia irregularidades no pagamento do “Prêmio Saúde” “que era efetuado sem parametrização alguma quanto ao valor e aos cargos que deveriam fazer jus ao referido benefício”.

O delator pontua que o emedebista desrespeitou orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e também do MPE, fato que ensejou ação judicial movida pelo órgão ministerial por conta as contratações. O MPE exigia que os contratos temporários fossem de apenas 25% do efetivo da pasta e exigia concurso público para os cargos.

Além do material com depoimento de Huark, o MPE interrogou Elizeth Lucia Araújo (ex-Secretária Municipal de Saúde no período de janeiro de 2017 a março de 2018), Ricardo Aparecido Ribeiro (ex-coordenador de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde de Cuiabá durante o período de julho de 2017 a julho de 2020), Bianca Scaravonatto (que trabalhou temporariamente por indicação do vereador Marcrean), e, Ivone de Souza (ex-secretária Adjunta de Agricultura e Desenvolvimento Econômico referente ao período de janeiro a outubro de 2017, e posteriormente, assumiu o cargo de Assessora Estratégica de Governo e desde março de 2018 ocupa o cargo de secretária-adjunta de Governo e Assuntos Estratégicos. Todos deram relatos semelhante ao contado pelo delator em relação as irregularidades na gestão de Emanuel Pinheiro. Ricardo Aparevido Pinheiro também foi ouvido e chegou a falar que existiam muitas contratações que atendiam indicações dos vereadores da cidade. Entre um dos vereadores citados está Marcrean Santos. Ele indicou uma mulher que não tinha formação na área e que atuou como Agente Operacional e atendia em uma farmácia de um posto de saúde. A decisão tramitava sob segredo de justiça, mas o sigilo foi suspenso pelo desembargador Marcos Machado logo apos a operação.

Operação Capistrum

Deflagrada na manhã desta terça-feira (19) pelo Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco), a operação decretou busca e apreensão e sequestro de bens em desfavor do Prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro e sua esposa Márcia Aparecida Kuhn Pinheiro, do Chefe de Gabinete Antônio Monreal Neto, da secretária-adjunta de Governo e Assuntos Estratégicos, Ivone de Souza, e do ex-Coordenador de Gestão de Pessoas, Ricardo Aparecido Ribeiro.

Além disso, foi deterinado pela Justiça o afastamento da função pública em relação a Emanuel Pinheiro, Antônio Monreal Neto e Ivone de Souza e prisão a temporária de Antônio Monreal Neto.

