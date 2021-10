Regional 20/10/2021 07:44 Polícia Civil apreende 9 tabletes de maconha e prende traficante em flagrante em Sinop Nove tabletes de maconha que seriam comercializados na cidade de Sinop (499 km ao norte de Cuiabá) foram apreendidos pela Polícia Civil, nesta terça-feira (19.10), pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf). Além da droga, a ação resultou na prisão em flagrante de um jovem de 23 anos por tráfico de drogas e na apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico. Durante investigações relacionadas ao tráfico de drogas no município, os policiais da Derf receberam informações sobre um traficante que atuava na região do bairro Lisboa. Segundo a denúncia, o suspeito estaria com grande quantidade de entorpecente armazenada em sua residência há cerca de 20 dias e fazia a distribuição da droga na própria casa. Com base nas informações os policiais montaram campana no endereço, flagrando a grande movimentação de pessoas no local, típica da atividade de tráfico. Com novas informações de que nesta terça-feira (19), havia aproximadamente 10 quilos de drogas na residência, os policiais realizaram a abordagem no local, onde foram recebidos pela esposa do suspeito. No interior da residência, os investigadores apreenderam nove tabletes de maconha e uma balança de precisão. Em continuidade às diligências, os policiais foram até o local de trabalho do suspeito, que questionado, confessou ser o dono da droga, sendo realizada a sua prisão em flagrante. Diante dos fatos, o jovem foi conduzido à Derf de Sinop, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

