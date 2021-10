Regional 20/10/2021 16:11 Redação I Nativa News Mulher é detida com arma em assentamento no município de Nova Bandeirantes A mulher de 42 anos foi detida por militares do 5° Pelotão de Polícia Militar de Nova Bandeirantes, no assentamento Paraíso. A arma foi apreendida. A detenção aconteceu no distrito Japuranã, quando os militares estavam em diligências cumprindo mandado de busca e apreensão. A espingarda apreendida é de pressão adaptada para calibre 22. A mulher foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

