Regional 21/10/2021 06:14 Gazeta Digital CUIABÀ: Vídeo sugere apoio da OAB a prefeito afastado Emanuel e Ordem aciona PF por crime de difamação Otmar de Oliveira A Ordem dos Advogados do Brasil secção Mato Grosso acionou a Polícia Federal para que investigue o responsável por um vídeo que circulou em grupos do WhatsApp que sugere um suposto apoio da OAB ao prefeito afastado Emanuel Pinheiro (MDB). O vídeo circulou nos grupos na terça-feira (19), data da deflagração da Operação Capistrum, que resultou no afastamento do prefeito. Diante da situação, a Ordem apresentou Notícia-Crime com pedido de instauração de inquérito. Na gravação, uma pessoa simula a voz do gestor demonstra relação com o presidente da OAB-MT, o advogado Leonardo Campos, e a vice-presidente, Gisela Cardoso. No vídeo, o responsável diz que a Ordem estaria "tomando providências" quanto à operação. A relação apontada pelo responsável sinaliza relação comprometedora e foi enquadrada como crime de difamação pela Ordem. "Extrai-se da propagação do vídeo com notícias falsas que estas foram criadas para representar uma realidade inexistente", narra trecho da Notícia-Crime. Além da fala que associaria o prefeito à Ordem, há também no vídeo a veiculação de uma montagem em que aparecem o prefeito afastado, o presidente e a vice-presidente da OAB e o advogado do gestor, Francisco Faiad - que já foi dirigente da Ordem. Veja a descrição da fala feita no vídeo a seguir: "Pessoal, como vocês perceberam, eu vou ficar meio afastado do grupo, mas eu já conversei com o Faiad, com a OAB, com o Léo 'capataz', com a Gisela... Eles já estão trabalhando para reverter essa situação e logo logo nós vamos tá aí tomando uma Heineken gelada com vocês, tá bom? Um abraço do amigo Emanuel".

