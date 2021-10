Regional 21/10/2021 09:00 Repórter MT Prefeitura em MT usa boneca “batatinha 1-2-3” para chamar atenção de moradores De acordo com o executivo, o problema é recorrente e usaram o meme, que é sucesso na internet, para chamar atenção e pedir que os moradores parem de jogar lixo no local. A prefeitura de Campo Novo do Parecis (396 km da Capital) publicou, em sua página do Facebook, a imagem da boneca “batatinha 1-2-3”, da série Round 6 da Netflix, num terreno baldio do Bairro Boa Esperança, local onde a população costuma descartar lixo de forma irregular. A publicação tem a legenda que diz: “Talvez assim não joguem mais lixo”. A intenção, segundo o Executivo municipal, é chamar a atenção da população, de forma bem-humorada, usando memes que estão em alta na internet, para a questão do lixo e o descarte de forma errada que prejudica toda a sociedade e ainda gera custos à prefeitura que tem que mandar limpar o local recorrentemente. Além de o ‘monte de lixo’ geral mau-cheiro e atrais animais como baratas e ratos. A prefeitura explicou ainda que o terreno é privado, porém, é de acesso a uma via pública por isso sempre que a população amontoa lixo no local o Poder Público manda limpar. O problema é recorrente e que agora apelaram para a boneca “batatinha 1-2-3” para ver se os cidadãos da região se conscientizem e parem de jogar lixo no terreno. Ressaltou ainda que é costume usar memes que estão fazendo sucesso na internet para fazer comunicados e tentar fazer com que a população preste mais atenção no assunto tratado. A publicação foi alvo de muitos comentários no Facebook, onde os internautas brincavam com a situação. Um internauta publicou outro meme no comentário da publicação e escreveu: “Quem foi o gênio que teve essa brilhante idéia”. Outro que entendeu o problema sobre o lixo escreveu: “Aí depois alaga e vai no Facebook lacrar dizendo que é culpa do governo kkkkk brasileiro é f*da”. Outros seguiram comentando: “Povo p**** vai no lixão jogar seus lixos, depois entopem os bueiros e ainda tem a capacidade dos mesmos reclamarem”. “Ia morrer muitos porcos”. “Sempre quando vejo essas atitudes, fico imaginando como é a casa dessa pessoa”, entre muitos outros comentários. Os internautas ainda marcaram amigos e familiares para verem a imagem, que está 'bombando' na cidade

Voltar + Regional