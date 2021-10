Regional 22/10/2021 15:51 G1MT Adolescente de 17 anos morre após pacote com madeiras cair em cima dele durante trabalho em MT Foto: Polícia Militar Ambiental/Divulgação Um adolescente de 17 anos morreu após um pacote com madeiras cair em cima dele durante o trabalho em uma empresa madeireira, nessa quinta-feira (21), em Colniza, no norte do estado. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada pelo pai adotivo do adolescente. Ele e o filho são funcionários da madeireira e trabalhavam em setores diferentes. O pai recebeu a ligação do operador de maquina carregadeira, que informou o incidente. Ao chegar no setor, o pai encontrou o filho caído embaixo das madeiras do pacote. Cinco funcionários se juntaram para retirar as madeiras de cima do adolescente e o levaram de carro para o hospital mais próximo, já que não teriam conseguido contato com o Samu. No hospital, o adolescente chegou com lado direito do rosto inchado, os dois ouvidos sangrando, um arranhão no pescoço e também no rosto do lado direito. Os enfermeiros tentaram reanimá-lo, mas o jovem não resistiu.

Voltar + Regional