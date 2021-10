Regional 24/10/2021 07:24 Nortão Online Casa de madeira é parcialmente destruída em incêndio em Colíder Mais um incêndio em residência foi registrado em Colíder. O fato ocorreu nesta sexta-feira (22), na rua Juruena. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas se propagavam e a sala já estava totalmente tomada pelas chamas. “Realizamos o corte do fornecimento de energia, retirada de GLP, combate direto e resfriamento do telhado para evitar propagação”, explicou um bombeiro. A sala da residência ficou totalmente danificada pelo fogo. Não houve vítimas, tendo em vista que os proprietários se encontravam em seu local de trabalho no início do incêndio.

