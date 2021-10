Regional 25/10/2021 04:56 Nortão Online Menino de 5 anos morre em capotamento de veículo em Nova Canaã do Norte Uma criança acabou morrendo após um acidente de carro em uma estrada vicinal de Nova Canaã do Norte, na tarde de ontem sábado (23). De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu próximo à comunidade Santa Edwiges, perto da ponte do rio Teles Pires. A criança, um menino de 5 anos, estava com a mãe Marcilene da Silva Ferreira e o pai em um veículo VW Gol, quando o condutor perdeu o controle do carro, que veio a capotar. A ambulância de Nova Canaã foi acionada e se deslocou ao local do acidente, porém a criança já estava sendo trazida por terceiros. Mesmo com todos os esforços do médico, a criança não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O casal não ficou ferido.

Voltar + Regional