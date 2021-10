Regional 25/10/2021 05:21 Folha Max Homem é esfaqueado nas costas pela esposa em Sinop Crime foi praticado após desentendimento familiar Um homem de 33 anos foi atingido por quatro golpes de faca na região das costas na noite deste sábado (23), no bairro Cidade Alta, em Sinop. A principal suspeita de cometer a tentativa de homicídio é a companheira da vítima. De acordo com informações, o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e encaminhado ao Hospital Regional. O crime teria ocorrido após um desentendimento familiar. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem caído no chão. Apesar de orientado e consciente, o estado era considerado grave. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pela região, mas não a localizou a suspeita. O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil.

