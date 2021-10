Regional 25/10/2021 05:34 Reporter MT Fantástico destaca ‘Influencer’ de 16 anos que atropelou criança em MT Adolescente de 16 anos postava vídeos ‘pilotando’ e se exibia empinando o veículo e realizando manobras perigosas. O programa Fantástico, que foi ao ar na TV Globo na noite deste domingo (24), destacou o caso da influencer R.L., de 16 anos, que atropelou uma criança no bairro 7 de Maio, em Várzea Grande, na noite do dia 6 de outubro. Em busca de popularidade nas redes sociais, crianças e adolescentes estão se arriscando em cima de motos. São vídeos que circulam na internet, com manobras e exibicionismo. Mas o flerte com o perigo quase terminou em tragédia em Mato Grosso, quando uma influencer atropelou uma criança de seis anos, que teve traumatismo craniano. A jovem que pilotava a moto tinha 14 mil seguidores no perfil em que publicava vídeos empinando motos sem capacete e até mesmo na contramão de uma estrada. Conforme destacou a reportagem do Fantástico, menores a partir dos 16 anos têm permissão apenas para pilotar motos de até 50 cilindradas. Mas é fácil encontrar na internet adolescentes se exibindo em motos mais potentes. Entre os vídeos amplamente divulgados nas redes, chamam a atenção os de uma menina de 7 anos. Segundo a mãe, aos 3 anos, a menina ganhou uma moto elétrica. Depois, aos 5, começou a participar de competições oficiais de arrancadas e de motocross para crianças. "Pouco importa se é estrada de terra, que seja na fazenda. Não pode, de jeito nenhum", diz Luiz Miguel Miranda, do Núcleo de Estudos de Logística e Transporte da UFMT. Na terça-feira passada, o Senado aprovou um projeto para proibir a repetição de casos como os da reportagem. O Código de Trânsito deve considerar infração gravíssima o ato de divulgar, publicar ou disseminar imagens de infrações que coloquem em risco a própria segurança e de terceiros. Pela proposta, vídeos e fotos desse tipo não podem ser exibidos em redes sociais ou quaisquer outros meios de divulgação digitais, eletrônicos ou impressos. Veja a reportagem completa em vídeo AQUI

