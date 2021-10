Regional 26/10/2021 14:53 Nortão Online Bandidos assaltam empresário em Colíder e roubam verdadeiro arsenal; veículo recuperado Um empresário do ramo de materiais para construção, foi rendido por assaltantes na madrugada de ontem segunda-feira (25) em Colíder. O homem estava saindo pelos fundos da loja, no final do expediente, quando foi rendido por três homens fortemente armados, que estavam em um Corolla, preto. Eles forçaram o empresário a entrar no veículo deles e o levaram para a estrada Saltinho. Sempre sob ameaças, revelaram a intenção de voltar à loja e render a proprietária, esposa da vítima. Ele falou para os bandidos que a loja é cercada por câmeras e conseguiu convence-los a não ir. Os assaltante decidiram ir até a casa do empresário, onde conseguiram adentrar e renderam o enteado e a esposa. Amarraram as vítimas e as trancaram no banheiro. Conseguiram acesso ao cofre da residência e levaram R$ 20 mil e várias armas, sendo dois fuzis, três espingardas, 01 carabina, dois revólveres calibre 357, um revólver calibre 22, um revólver calibre 36, 2 pistolas 9mm e 1 pistola calibre 22, além de grande quantidade de munição. Por fim, os bandidos fugiram levando uma caminhonete Hilux de propriedade das vítimas. O veículo foi localizado na manhã de hoje, abandonado no meio do mato, na região da estrada Tratex. A Polícia Civil já deu início às investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

