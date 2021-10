Regional 26/10/2021 16:08 Bárbara Sá/RD News SINOP: Criança diz que vizinho a estuprou com os dedos e com "outra coisa" Uma menina, de 9 anos, denunciou à avó que vem sendo abusada sexualmente pelo vizinho em Sinop. A denúncia foi feita ontem (25) e aconteceu após a família perceber uma mudança no comportamento da menina. A Polícia Civil investiga o crime. Segundo registro, a avó foi quem percebeu inicialmente a mudança, já a mãe nada notou e sequer imaginava que a menina estava sendo vítima do crime. Mas, foi surpreendida pelo relato da menor após uma conversa. A criança disse que não falou antes pois tem muita vergonha e medo de abordar o assunto. Disse ainda que era ameaçada pelo suspeito. Questionada sobre como os atos ocorriam, ela afirmou que ele a penetrou com os dedos e depois com "outra coisa", não especificada.

