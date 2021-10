Regional 27/10/2021 05:42 Jefferson Oliveira Repórter | Estadão Mato Grosso Deputado diz que garimpos de MT são usados financiar o narcotráfico Foto: Reprodução O deputado estadual Wilson Santos (PSDB) afirmou nesta terça-feira (26) que a atividade garimpeira em Mato Grosso contém indícios de que está sendo utilizada para lavagem de dinheiro sujo de alguns setores políticos e até mesmo para o narcotráfico. Segundo o parlamentar, que é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Renúncia e Sonegação Fiscal, o garimpo é a atividade econômica que menos paga impostos no país, pagando 1% de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no ouro e 1,5% de taxa de compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM). “Depoimento aqui nessa casa do minerador Filadelfo Dias, de que 45 toneladas de ouro saíram da Serra do Caldeirão em Pontes e Lacerda para a Bolívia sem pagar nenhum imposto ao Brasil. Toda semana vocês noticiam as irregularidades no setor do ouro e diamantes, um setor que corre solto [...] Então essa atividade tem sido sim, e vai para o nosso relatório, utilizada para lavagens de recursos do narcotráfico e por alguns setores do dinheiro sujo da política”, disse Wilson Santos. Wilson também argumentou que o Estado, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e a União, por meio da Agência Nacional de Mineração, não conseguem fiscalizar nem as atividades garimpeiras legalizadas, muito menos as centenas de garimpos ilegais espalhados em Mato Grosso. O parlamentar explicou que o relatório sobre os depoimentos está sendo feito pelo deputado estadual Nininho (PSD) e que o próximo passo da comissão, será apurar o setor de frigoríficos e do agronegócio. Exploração de mineração Wilson, que também é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), detalhou que tem travado um projeto do deputado estadual Carlos Avallone (PSDB) que permite a mineração em áreas de reserva legal, porque surgiram recentemente denúncias e até documentos mostrando a inconstitucionalidade do projeto. Eduardo Botelho (DEM) também comentou sobre o projeto do colega e vai esperar entrar em votação para estudá-lo melhor. “A princípio ela é apenas para área de calcário, onde tem morros de calcários que não servem para nada mesmo e isso não atrapalha nada o meio-ambiente, mas para a exploração de ouro, de outro tipo eu particularmente não aprovaria, porque acho que é andar na contramão. Se não for só o calcário eu vou contra”, explicou Botelho.

