Regional 27/10/2021 06:10 Pneu explode durante calibragem e mata jovem em MT Paulo Henrique dos Santos Brito, 25 anos, morreu nessa segunda-feira, 25 de outubro, após um pneu explodir e o acertar, enquanto calibrava o mesmo. O fato aconteceu em uma empresa de recapagem de pneus, no Setor Industrial Sul, em Nova Mutum. O jovem trabalhava na empresa há pelo menos 5 anos e sua função era o de Técnico de Produção. Segundo informações de funcionários da empresa, um possível problema no equipamento em que trabalhava, acabou ocasionando uma explosão, que atingiu a vítima. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém, ao chegar, constatou o óbito do rapaz. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) esteve no local para realizar os procedimentos de praxe. A Polícia Civil, investiga as causas do acidente. Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens ao jovem, que deixa um filho.

Voltar + Regional