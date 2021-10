Regional 27/10/2021 17:57 Dois são presos em flagrante pela Polícia Civil após roubarem residência em Juína Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil em Juína, no noroeste do estado, horas após cometerem um roubo em uma residência no bairro Setor Industrial, na manhã de terça-feira (26.10). Com a dupla, os investigadores da Delegacia Regional de Juína recuperaram parte do dinheiro roubado da vítima.

Uma terceira pessoa, que estava com a dupla envolvida no roubo, foi presa em flagrante por por tráfico de drogas. Por volta da cinco horas da manhã de terça-feira, três ladrões invadiram a residência pulando o muro e renderam o morador, anunciando o assalto e pediram que a vítima, de 57 anos, entregasse dinheiro, joias e arma de fogo. Os criminosos pegaram o celular da vítima e jogaram contra o muro. Eles permaneceram no local por 15 minutos e fugiram levando dinheiro. Após a comunicação do crime, a equipe da Delegacia Regional iniciou diligências para identificar os autores do crime. Com base nas características físicas dos suspeitos descritas pela vítima, os policiais iniciaram as buscas e identificaram uma residência, no bairro Módulo 5. No local, os investigadores avistaram três pessoas, sendo que duas delas batiam com a descrição dos suspeitos, que ao ver a equipe tentaram fugir para uma área de mata, mas foram contidos.

Durante busca pessoal, os policiais localizaram com um dos suspeitos mais de cinco mil reais e em uma bolsa 23 cartuchos de munições calibre 28, uma câmera gravadora e acessórios, todos roubados da vítima

Conforme levantamento da equipe de investigação, os três detidos têm passagem anterior também por roubo, quando eram adolescentes e mantiveram um casal de refém e levaram dinheiro, joias e bicicletas.

Os três foram encaminhados à delegacia, junto com os materiais apreendidos. Os suspeitos foram autuados, respectivamente, por roubo qualificado e tráfico. Os policiais civis seguem em diligências para localizar o terceiro envolvido no roubo.

