Regional 27/10/2021 18:00 Reporter MT CRUELDADE: Homem dopa cão e sai arrastando em moto por ruas de Cuiabá Acusado disse que remédio era para o cachorro ficar mais calmo enquanto era puxado pela motocicleta. Foto: Reprodução Policiais da 4ª Companhia de Polícia Militar de Segurança Institucional (Cia Palácio) flagraram, através do sistema de monitoramento, um homem, nome não divulgado, em uma motocicleta arrastando um cachorro pelo Centro Político Administrativo, na tarde de terça-feira (26), em Cuiabá. Por volta das 17h, as câmeras do sistema de monitoramento da unidade da PM registraram o momento onde o acusado, em uma motocicleta Bros, puxava um cachorro por uma corda. Os policiais identificaram que o animal estava com a focinheira fechada, sendo enforcado, em exaustão física, quase não conseguindo caminhar e babando. Durante a abordagem, o homem alegou que ganhou o cachorro e estaria levando para casa, mas que não tinha como transportar de outra forma. Disse ainda que havia dado um medicamento para o cachorro ficar mais calmo. Diante do fato, os policiais conduziram o homem e o cachorro à Central de Flagrantes, onde o acusado foi ouvido pelo delgado de plantão e autuado em flagrante por crime de maus-tratos. Caso segue em investigação.

