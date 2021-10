Regional 28/10/2021 05:47 Paranaíta: usuários do SUS são beneficiados com fornecimento de prótese dentária O município de Paranaíta está realizando o fornecimento de prótese dentária aos usuários do SUS, através da Secretaria de Saúde. O programa vem sendo desenvolvido levando qualidade de vida a população, somente neste ano de 2021 já foram entregues 395 próteses dentárias pelo município. Para acessar o serviço de prótese, o cidadão deve estar sendo acompanhado pela equipe do seu PSF, que irá identificar a necessidade e preparar o cliente para receber a prótese dentária, muitos já se beneficiaram desse programa que vem sendo mantido com recursos do município e uma pequena parte de recurso Federal. As próteses ofertadas em Paranaíta são de ótima qualidade e não se limitam apenas a prótese total, mas também a Prótese parcial removível com grampo que tem um custo bem mais elevado, chegando a uma média de R$ 600,00 por prótese.

