Regional 28/10/2021 08:06 Gazeta Digital DINHEIRO DA COVID: Operação Cupincha da PF prende ex-secretário de Emanuel Polícia Federal deflagra a 2ª fase da Operação Curare, denominada de Cupincha, e prende o ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues. A ação policial ocorre na manhã desta quinta-feira (28) em Mato Grosso e no Paraná. Segundo apurou o , ao todo são 3 mandados de prisões, sendo dois em Cuiabá e uma em Curitiba. Além das prisões, serão cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nas duas capitais. Há também sequestro de bens, direitos e valores. "Como se apurou na primeira fase da Operação Curare, um grupo empresarial, que fornece serviços à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cuiabá e que recebeu, entre os anos de 2019 e 2021, mais de 100 milhões de reais, manteve-se à frente dos serviços públicos mediante o pagamento de vantagens indevidas, seja de forma direta ou por intermédio de empresas de consultoria, turismo ou até mesmo recém transformadas para o ramo da saúde", disse a Políci Federal. Cupincha É o indivíduo com quem se tem amizade, companheirismo; camarada NotíciaDeFrente Primeira fase No dia 30 de julho, na primeira fase da Operação Curare, o ex-secretário foi um dos alvos da ação. Em mandado de busca e apreensão na casa dele, a PF apreendeu mais de R$ 30 mil . A fase inicial da operação apura desvios de R$ 100 milhões dos cofres do município. Nesta fase, o secretário foi afastado do cargo por ordem judicial. Além dele, o secretário interino de gestão, Alexandre Beloto Magalhães de Andrade, teve o afastamento da função pública determinada pela Justiça. À época, o prefeito Emanuel Pinheiro, hoje também afastado do cargo, disse que tinha intesse em elucidar o caso. Nome da operação O nome da operação policial, curare, remete a substâncias tóxicas que produzem asfixia pela ação paralisante do sistema respiratório, cuja origem é associada ao conhecimento tradicional indígena. Na medicina, fármacos curarizantes são empregados em unidades de terapia intensiva, auxiliando o procedimento de intubação.

