Regional 28/10/2021 16:23 Notícia Exata Apiacás: mulher é transferida para Hospital Regional de Alta Floresta após levar 6 facadas durante discussão com desafetas Foto: Arquivo Notícia Exata Uma ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada no município de Apiacás, norte do estado e envolveu três mulheres. De acordo com a PM, em rondas se deparou com três mulheres em vias de fato, caídas ao solo e outra em volta. Para interromper as agressões, foi necessário o uso de spray de pimenta. A vítima levantou e pode ser observado que estava com bastante sangue pelo corpo oriundo de golpes de arma branca e de uma garrafada que levou na cabeça, vindo a desmaiar em seguida, sendo socorrida ao Hospital Municipal. Em conversa com a suspeita, ela informou a PM que um pouco antes do ocorrido ela foi agredida pela vítima, próximo a um bar onde ela trabalha e após isso procurou a vítima para tirar satisfação e com isso começaram a discutir e a brigar. No local foi encontrada uma faca de uso doméstico. A mulher foi detida e encaminhada à Delegacia, não foi possível efetuar a prisão de uma das suspeitas pois enquanto a PM realizava a prisão d e uma das envolvidas, a outra envolvida acabou fugindo tomando rumo ignorado. A vítima passou por procedimentos médicos e estava com três perfurações nos glúteos, duas nas cochas ambas do lado esquerdo, uma no abdômen também do lado esquerdo e um ferimento na cabeça. Já no hospital foi localizada com a vítima uma faca de uso doméstico com o cabo de cor marrom escondida em suas vestes (sutiã) e em seguida a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Alta Floresta.

