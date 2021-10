Regional 29/10/2021 05:56 Só Notícias Recuperado em Lucas do Rio Verde carro usado em roubo de fuzil, pistolas e R$ 70 mil em Colíder Foto: Só Notícias/Lucas Torres/arquivo O Toyota Corolla preto foi recuperado, na manhã de ontem, quinta-feira (28), em uma região de fazenda a cerca de 30 quilômetros de Lucas do Rio Verde. O veículo foi usado por um roubo em uma propriedade rural de Colíder, quarta à noite. Até agora, ninguém foi preso. De acordo com a polícia, o veículo é clonado de outro em Sinop. Foi constatado que saiu no último dia 20 de Cuiabá, com destino a região Norte. Em contatos, verificaram que o automóvel foi, então, utilizado no roubo. Nele, havia algumas cápsulas de munição. Da propriedade rural em Colíder foram levadas uma Toyota Hilux branca, duas armas longas calibre 12, uma carabina calibre 357, um fuzil CT calibre 9 milímetros, uma pistola 380, duas 9 milímetros, e uma arma longa calibre 28. Também foram levados R$ 70 mil, bem como um cofre. Não há uma estimativa do valor deixado pelo grupo criminoso. Será investigado ainda, se os bandidos tem ligação com roubos cometidos em Lucas, quarta à noite.

