O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, decretou o retorno das aulas 100% presenciais nas unidades de ensino público do município. Conforme o documento, as atividades escolares começam na próxima segunda-feira (1).



O decreto foi assinado nesta sexta-feira (29). A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura pontou que todos os diretores escolares foram informados do novo decreto. Agora, o cronograma escolar retorna com aulas 100% presenciais, a partir do dia 1º de novembro.

Até então, as aulas presenciais estavam funcionando por Ensino a Distância (EAD), por conta da pandemia da covid-19.



De imediato, 11 unidades de ensino retornarão com as atividades logo na quarta-feira (3): EMEB Silvana; EMEB Aleixo Schenatto; EMEB Rodrigo Damasceno; EMEB Profª Taciana Balth Jordão; EMEB Lizamara Aprecida Oliva de Almeida; EMEB Profº Jurandir Liberino de Mesquita; EMEB Profª Ana Cristina de Sena; EMEB Uilibaldo Vieira Gobbo; EMEB Ver. Rodolfo Valter Kunze; EMEB José Reinaldo Oliveira; EMEB Sadão Watanabe.



Em seguida, 4 escolas permanecerão com 50% de presença, mas voltarão com 100% dos alunos no dia 16: Centro Educacional Lindolfo José Trierweiller; EMEB Simão Flach; EMEB Basiliano do Carmo de Jesus e EMEB Profª Leni Teresinha Benedetti.

Apenas duas escolas continuarão com as aulas 50% presenciais, por conta das adequações estruturais: EMEB Maria Aparecida Amaro de Souza e EMEB Armando Dias.



Todas as unidades de Educação Infantil retornarão 100% com as turmas, a partir da creche III.



Para o retorno, o decreto propõe a oferta de produtos para higienização das mãos como água, sabão, álcool em gel ou líquido na concentração de 70%, além do uso obrigatório de máscaras entre alunos, professores e demais pessoas que entrarem nas escolas, inclusive quem já está imunizado.