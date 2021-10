Regional 29/10/2021 18:39 O Livre Chuva forte causa engarrafamentos e prejuízos em Cuiabá As autoridades registraram quedas de árvores em vários pontos da cidade, alagamento e semáforos inoperantes. (Foto: Karina Cabral / O LIVRE) A chuva forte que caiu em Cuiabá e Várzea Grande nesta sexta-feira (29) causou vários danos e prejudicou ainda mais o trânsito em diferentes pontos das duas cidades. As autoridades registraram ocorrências de quedas de árvores, semáforos inoperantes e alagamentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 5 registros de quedas de árvores já foram feitos. Um deles é na estrada que vai para o lago do Manso, dois na Capital, no Jardim Gramado e Parque Atalaia, além dos outros dois de Várzea Grande, no Jardim Gramado e Cohab Santa Fé. A Defesa Civil informou que está monitorando a situação e tem atendido o mesmo tipo de ocorrência. Uma equipe estava acompanhando a retirada de uma árvore que caiu no Jardim Industriário II. Mercado alagado Imagens que circulam nas redes sociais mostram árvores caídas em uma praça no Coophema. Em outra gravação, funcionários de um mercado tiram a água que entrou no estabelecimento. O diretor de Proteção e Defesa Civil de Cuiabá, José Pedro Zanetti, afirma também que houve o registro de alagamento da avenida Palmiro Paes de Barros, na região do Parque Cuiabá. O grande acúmulo de água nas vias causou um grande engarrafamento no local. Semáforos inoperantes Outros transtornos registrados, mas já resolvidos, foram os semáforos inoperantes. A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) explicou que houve uma queda de energia e os aparelhos das avenidas Historiador Rubens de Mendonça e XV de Novembro ficaram inoperantes. Até o fechamento desta matéria, os equipamentos da avenida do CPA já estavam religados. Os demais ainda não. Alerta A Defesa Civil cuiabana pontuou que a chuva registrada hoje foi de 30 milímetros, segundo o pluviômetro da instituição. Zanetti informou ainda que as previsões apontam que o final de semana deve ser de chuva até segunda-feira (1º). Um alerta tem sido enviado aos celulares de quem é cadastrado no serviço da Defesa Civil. A mensagem informa que poderão acontecer chuvas intensas de até 60 milímetros por hora, com ventos de 60 km por hora. “Possibilidade de novas pancadas com intensidade moderada. Emergência ligue 193 ou 199”.

Voltar + Regional