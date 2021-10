Regional 30/10/2021 08:48 G1MT Uno é amassado por duas carretas em MT e motorista sobrevive Veículos se chocaram na BR-070, em Cuiabá, e trecho ficou interditado completamente por cerca de duas horas. Foto: Divulgação Um Uno foi prensado por duas carretas em um acidente ocorrido na noite dessa sexta-feira (29), na BR-070, em Cuiabá. O motorista do veículo sobreviveu e foi encaminhado ao hospital. A vítima trabalha em uma empresa de produtos elétricos, que fica na Avenida dos Imigrantes. O motorista estava sozinho. Um dos veículos era uma carreta cegonha. Por causa do acidente, de acordo com a concessionária que administra a rodovia, o trânsito ficou totalmente interditado no trecho do km 498, durante aproximadamente duas horas. A equipe de resgate esteve no local e retirou o motorista do carro. Ele foi conduzido a um hospital particular de Cuiabá. Os motoristas das carretas saíram ilesos.

