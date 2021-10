Regional 30/10/2021 09:27 Matheus Maurício, g1 MT Acidente entre SW4 e van que transportava pacientes deixa pelo menos 14 mortos em MT Foto: Reprodução Pelo menos 14 pessoas morreram em um acidente ocorrido neste sábado (30), na BR-174, em Comodoro, a 677 km de Cuiabá, segundo a Polícia Civil do município. A situação envolveu uma van e uma caminhonete SW4. Os dois veículos bateram de frente. Os pacientes que estavam na van fazem hemodiálise três vezes por semana, no Instituto do Rim de Vilhena. Das vítimas, 13 estavam na van da Secretaria de Saúde de Comodoro que fazia o transporte de pacientes da região para tratamento de hemodiálise, em Vilhena (RO). Na van estavam 16 pessoas e dois teriam sobrevivido. Na caminhonete havia três passageiros que vinham de Ariquemes (RO) com destino a Curitiba (PR) e dois deles morreram. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional de Cáceres. A Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e funerária local foram acionados e estão no local do acidente. A ocorrência ainda está em andamento e a reportagem será atualizada de acordo com a confirmação de outras informações.

