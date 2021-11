Regional 01/11/2021 06:47 Portal Sorriso Ex-prefeito de Sorriso é detido em blitz após dirigir sob efeito de álcool O ex-prefeito de Sorriso, Dilceu Rossato, de 57 anos, e mais 15 pessoas foram detidas por dirigir sob efeito de álcool. A prisão ocorreu em mais uma edição da Operação Lei Seca deflagrada no município. Ontem, forças de segurança deflagram a blitz na avenida Ademar Riedi, nas proximidades do viaduto do bairro Industrial. Na madrugada deste sábado, Rossato, que conduzia um Chevrolet TrailBlazer, foi preso após se submeter ao teste do etilômetro e apresentar concentração de álcool de 0.56 mg/l, o que é considerado crime pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Conforme consta no boletim de ocorrência, após a constatação de flagrante delito, os 16 homens foram detidos e levados à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Além de Rossato, foram presos Ronaldo da Silva Garcia, de 27 anos; Atalicio Rogerio de Almeida, 52 anos; Tiago Lima de Oliveira, 33; José Guilherme Germano, 26; Joandesson Valerio da Silva, 30; Leonardo Prato da Silva, 27; José Júnior Freitas dos Santos, 25; Rogério Agner Araujo, 45; Dielson Silva Sales, 28; Fabiano da Silva Santos, 39; Rodrigo Muller Marcondes, 28; Wangeriane Felix Amujo, 21; Felipe Gustavo Wagner, 26; Uemerson Tiburski da Silva, 24; e Alexsandro Machado Ribeiro, 21. Na operação, as Polícias Militar, Civil, Guarda Municipal de Trânsito, Guarda Municipal de Sorriso; Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) da Prefeitura; e agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), por meio da 37ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), também realizaram checagens veiculares e pessoais durante as abordagens. Sem posicionamento A reportagem do Portal Sorriso fez contato com Dilceu Rossato, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem, e segue à disposição para "ouvir o outro lado".

