Regional 01/11/2021 09:08 Redação I Nativa News Dupla rende motorista e leva dinheiro, celular e documentos durante roubo em Carlinda O caso de roubo foi registrado pouco após às 20h no trevo de acesso ao município de Carlinda, na rodovia MT-208. A vítima teve seus documentos pessoais, dinheiro e aparelho celular levado na ação.Para a polícia o homem relatou que seguia de carro, se deslocaria ao município de Alta Floresta quando foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Ambos trajando moletons, simularam estar armados anunciaram o roubo levando a carteira da vítima, com todos documentos pessoais e pouco mais de R$ 1.300,00 e ainda o aparelho celular.

O homem retornou a Carlinda procurando a Polícia Militar relatando o ocorrido e repassando as características dos suspeitos.

