Regional 02/11/2021 06:44 Polícia prende homem investigado por estupro em Nova Monte Verde Um homem investigado por crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil, na sexta-feira (29.10), no município de Nova Monte Verde, em cumprimento de mandado judicial. O suspeito de 43 anos estava com o mandado de prisão decretado pela Justiça, acusado de crime envolvendo violência sexual e abuso infantil. A prisão ocorreu após o advogado do homem apresentar o cliente na Delegacia de Polícia. Depois de ouvido, o mesmo teve o mandado de prisão cumprido pelos policiais civis. Após as providências cabíveis o preso foi apresentado e colocado à disposição do Poder Judiciário.

