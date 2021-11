Regional 02/11/2021 07:11 TRE começa atendimento presencial a eleitores e paretidos nesta quarta-feira O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) retomará o atendimento presencial ao público externo no próximo dia 03 de novembro. No entanto, as zonas de Nova Mutum, Cáceres, Mirassol D’Oeste, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Pontes e Lacerda e Sorriso, manterão apenas os atendimentos on-line. Mesmo com o retorno dos atendimentos presenciais, o TRE ressalta que as solicitações online seguem disponíveis no site www.tre-mt.jus.br. Com isso, o cidadão/eleitor poderá escolher entre as duas opções. Nas duas modalidades de atendimento, online ou presencial. Segundo o TRE, mesmo após a liberação dos atendimentos presenciais, não haverá coleta biométrica. Porque o procedimento continua suspenso em todo o Brasil, devido à pandemia da Covid-19, em atendimento à determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A medida de deixar algumas unidades fechadas foi tomada em caráter temporário, em função de ajustes técnicos que ainda estão sendo feitos nestas localidades para a retomada do atendimento presencial. Sendo assim, o TRE solicita que a população pertencente a estas Zonas Eleitorais continue procurando o atendimento virtual, até nova informação.

