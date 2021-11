Regional 02/11/2021 09:41 Redação I Nativa News Polícia Militar recupera gado que sumiu de propriedade rural em Carlinda Foto: Divulgação Equipe de Força Tática da Polícia Militar fez a detenção de um homem suspeito de receptação de gado furtado. Caso registrado na tarde desta segunda-feira (01) na zona rural do município de Carlinda. O proprietário do gado acionou a polícia relatando a possível localização de um gado que fora furtado dele, conforme registrado em boletins de ocorrências nos dias 20 e 31 de outubro. A guarnição se deslocou até o endereço citado, onde encontrou a vítima aguardando próximo a propriedade. Na propriedade um homem recebeu a polícia, sendo indagado sobre os animais, o conduzido relatou que seu irmão descarregou no sítio a quantia de 15 vacas e 02 bezerros, desconhecendo a origem dos animais. O homem relatou não saber o paradeiro do irmão. Diante do fato o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta para providência que o caso requer.

Voltar + Regional